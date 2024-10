Reggio, Minasi: ‘Buon lavoro al nuovo Questore Megale’

Nel ringraziare, per l’impegno profuso sul territorio, il questore Maurizio Vallone che si congeda dalla città per un nuovo prestigioso incarico, non possiamo che salutare con un certo orgoglio l’arrivo, quale suo successore, di Bruno Megale. Un nostro concittadino ritorna in riva allo Stretto con la responsabilità di un ruolo molto significativo, e porta in dote la sua professionalità e un palmares importante essendo stato il più giovane questore di Italia ed avendo ottenuto diversi riconoscimenti anche di livello internazionale per il suo apporto all’antiterrorismo. Siamo certi che la sua esperienza, la sua conoscenza del contesto reggino, saranno un valore aggiunto al prezioso lavoro delle Forze dell’Ordine, sempre in prima linea e garanzia costante di sicurezza e tutela della popolazione. Al neo questore Megale giungano i migliori auguri per l’avvio di questo percorso professionale nella sua terra natia.

Tilde Minasi