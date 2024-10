Reggio, modificata chiusura al traffico veicolare del Lungomare Italo Falcomatà

Il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, rilevato che, ad oggi, le esigenze che avevano portato all’adozione delle sopradette ordinanze si sono ulteriormente attenuate in considerazione dell’apertura agli spostamenti e dell’arrivo delle alte temperatura con la conseguenza che, nelle giornate di fine settimana, gran parte dei cittadini si sposta verso località di mare limitrofe e dunque non sussiste più quel rischio di assembramento e concentrazione di persone sulla Via Marina;

che, difatti, già sabato scorso si è potuta riscontrare una scarsissima affluenza di persone nell’area e negli orari interessati dall’interdizione al traffico veicolare;

Ritenuto dunque, alla luce di quanto sopra, di dover ulteriormente intervenire a rettifica delle sopra citate ordinanze mitigando le misure ivi previste attraverso la previsione del mantenimento delle stesse solo nelle giornate domenicali;

Dispone:

– a decorrere da domenica 5 luglio 2020 la chiusura al traffico veicolare del Lungomare “Italo Falcomatà” nel tratto compreso da Piazza Indipendenza fino al Monumento ai Caduti esclusivamente nelle giornate di domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00.