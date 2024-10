Reggio, multe ‘selvagge’. Spunta l’ipotesi del senso unico sulla SS18

Troppe multe. E senza pietà.

E’ la denuncia di un cittadino inviata alla nostra redazione sul numero, a suo avviso eccessivo, delle contravvenzioni per divieto di sosta, fatte lungo il tratto di strada, su entrambi i sensi di marcia, tra Gallico e Pentimele.

Il lettore contesta oltre al modus operandi della Polizia Municipale di Reggio Calabria, anche la legittimità di tali multe.

Leggi anche

Abbiamo approfondito la vicenda. In quel tratto di strada, esattamente lungo la SS18, non ci sarebbe mai stata la possibilità di ‘parcheggio’. La strada statale infatti presenta una carreggiata troppo stretta per consentire, oltre al passaggio delle auto su entrambe le corsie, anche un’area parcheggio.

Lungo l’intera via dunque non è prevista la sosta né vi sarebbero le condizioni tecniche per immaginare eventuali zone dedicate al parcheggio.

Il problema però rimane, con migliaia di residenti in cerca di parcheggio e ad ogni ora del giorno e della notte. E non avendo alternativa, da decenni, sostano lungo la SS18. Altrettanti numerosi sono i passanti che, data la presenza di decine e decine di attività commerciali, decidono di interrompere il tragitto, sostando ai lati della strada, dedicandosi allo shopping.

Cosa fare dunque? Quali le soluzioni?

Tra le ipotesi, secondo quanto raccolto da CityNow, al vaglio delle autorità, ci sarebbe un progetto già sulla scrivania del comandante della Polizia Municipale, che prevede il senso unico di marcia in quello stesso tratto contestato dai cittadini.

Il senso unico, da Gallico a Pentimele, consentirebbe la realizzazione di una ‘striscia’ di parcheggi per residenti che permetterebbe anche ai commercianti di effettuare lo scarico merci o ai cittadini residenti con disabilità di godere di un comodo parcheggio davanti la propria abitazione.

Bisognerà comprendere quale sia il tragitto alternativo e quali le esatte modifiche alla viabilità urbana. E’ ancora presto per capirne la fattibilità e gli eventuali tempi di realizzazione.

Rimane tuttavia una certezza, lungo la SS18 non è possibile parcheggiare e le abitudini dei reggini dovranno presto cambiare.

Lo speed control governato dai vigili della Polizia Municipale continuerà dunque a sanzionare i parcheggi ‘selvaggi’.

I cittadini sono avvisati…