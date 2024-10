Reggio, Nicolò (FdI): Per i tirocinanti un gioco al rimpallo di responsabilità

“Ci risiamo: ancora una volta si susseguono dichiarazioni, incontri, riunioni e “tavoli” e dobbiamo assistere a uno scalcagnato gioco del rimpallo di responsabilità messo in atto dalla giunta presieduta da Mario Oliverio e dall’assessore al Lavoro, in ordine alla vicenda dei tirocinanti presso gli enti locali dell’ex bacino dei percettori di mobilità in deroga. Si tratta, come dichiarato dallo stesso assessore, di oltre quattromila persone che attendono la proroga!”.