“Reggio Nord 2020”, partita l’attività dei forum territoriali

Partita l’attività dei forum territoriali di preparazione al grande evento del 22 e 23 aprile 2016, quando con la presentazione del documento programmatico “Reggio Nord 2020” i territori della provincia di Reggio Calabria avvieranno formalmente la fase di costruzione delle linee di indirizzo per il piano strategico metropolitano.

I Forum dell’area dello Stretto e dell’area Grecanica sono stati l’occasione per avviare un confronto tra i territori su punti di forza e debolezza dei territori, sulle vocazioni e sulle politiche di indirizzo per lo sviluppo e la valorizzazione dei luoghi da tradurre in patrimonio comune per fare della città metropolitana un momento di svolta.

Con gli appuntamenti di Venerdì 8 aprile e di lunedì 11 aprile, sono partiti i Forum metropolitani promossi da Reggio Nord in preparazione della due giorni del 22 e 23 aprile, quando i territori provinciali saranno chiamati a tracciare le linee di indirizzo per il piano strategico della città metropolitana di Reggio Calabria. I due Forum, estremamente partecipati da sindaci, associazioni e cittadini dei due territori omogenei, sono stati l’occasione per avviare un confronto serrato per la definizione di punti di forza, punti di debolezza, vocazioni e prospettive di area vasta e individuare i punti salienti per un documento di indirizzo volto a riconoscere:

Che la Città Metropolitana è una grande occasione per attivare azioni di valorizzazione per il territorio della provincia di Reggio Calabria , pensato come sistema di luoghi carichi di potenzialità valorizzanti, con la varietà culturale, produttiva, ambientale e identitaria punto di forza principale che la pianificazione strategica dovrà esaltare in una logica di sistema, di reti relazionali, di obiettivi comuni;

, affinché alla base delle scelte ci sia innanzitutto una forte congruenza con le strategie e le configurazioni di area vasta nelle quali i territori sono chiamati ad organizzarsi Che il documento Reggio Nord 2020 , costruito attraverso un lungo e dettagliato percorso di partecipazione con le comunità locali, le associazioni, gli enti locali, il mondo dell’impresa, rappresenti lo scenario a cui tendere per costruire, con i territori provinciali, gli ambiti territoriali ottimali , nei quali avviare la definizione di documenti di indirizzo affinché la pianificazione strategica possa realmente intercettare i bisogni dei territori e definire gli obiettivi a cui tendere con le azioni programmatiche;

Il Forum dell’area dello Stretto è stato coordinato dal coordinatore scientifico del documento programmatico Reggio Nord 2020, mentre Roberto Vizzari, Presidente dei comuni dell’area dello Stretto, ha introdotto i lavori. Il sindaco di San Roberto ha sottolineato l’importanza di un processo avviato da Reggio Nord nello scenario di costruzione della Città metropolitana, un ruolo chiave dove le linee di indirizzo strategico per la prima volta stanno accanto, se non addirittura sopra, le architetture istituzionali. Particolarmente atteso l’intervento di Giuseppe Bombino, presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte, che ha incentrato la sua relazione sull’importanza di recepire negli organi di pianificazione una configurazione per sistemi di vallata, tratto comune e identitario dell’intero territorio provinciale. Al termine dei lavori è stato strutturato un documento di indirizzo, che è la base di lavoro per l’appuntamento del 22 e 23 aprile, che di fatto impegna le amministrazioni a lavorare tre punti fondamentali:

Riconoscere nell’area calabrese dello Stretto, con i comuni che compongono l’associazione dei sindaci dell’area dello Stretto, un’area vasta della città Metropolitana di Reggio Calabria ,

Il Forum dell’Area Grecanica, coordinato da Andrea Casile, direttore tecnico del GAL Area Grecanica, ha avuto dopo i saluti del presidente del GAL nella relazione introduttiva di Santo Monorchio, presidente dell’Associazione dei sindaci dell’Area Grecanica il suo momento di sintesi, attraverso il quale il sindaco di Bagaladi ha spiegato davanti a quasi tutti i sindaci dell’area l’importanza non soltanto di guardare a Reggio Nord 2020 come il primo documento di programmazione per la prima volta completamente orientato sul nuovo scenario della città metropolitana, ma di presentarlo in un territorio come l’area grecanica che per la sua forte connotazione identitaria si configura da sempre come un’area omogenea.

Dopo aver rilevato i ritardi di una pianificazione strategica che sarebbe dovuta essere avviata da tempo, affinché potesse essere traccia fondamentale per tutti gli altri strumenti di programmazione dello sviluppo, il Presidente ha salutato di buon grado un momento che di fatto sancisce l’avvio di una riflessione dell’area sul tema della città metropolitana, per troppo tempo passato in secondo piano. L’intervento del coordinatore tecnico-scientifico del documento programmatico Reggio Nord 2020, Maurizio Malaspina, nel presentare poi il piano, ha focalizzato l’attenzione sugli obiettivi di indirizzo che l’appuntamento del 22 e 23 aprile si propone di raggiungere, dettagliando sia le dichiarazioni di di intenti che gli impegni che gli altri territori si apprestano a implementare e che si vorrebbero condivisi dal territorio grecanico.

I lavori sono stati conclusi dall’Assessore Neri del Comune di Reggio Calabria, che in rappresentanza del sindaco Giuseppe Falcomatà ha difatti sottolineato con soddisfazione come lo spirito dell’iniziativa è in linea con quanto l’amministrazione Falcomatà ha avviato nel processo di costituzione della città metropolitana, ovvero processi partecipativi, coinvolgimento, trasparenza e spazio alle specificità dei territori. In tal senso è stato sottolineato come il primo approccio in questa direzione è stato intrapreso con i fondi del Patto per il Sud, dove l’amministrazione chiamata a svolgere un ruolo di regia del processo metropolitano ha lavorato alacremente per far esaltare dai territori interventi capaci di creare ricadute valorizzanti per il territorio.

L’appuntamento si sposta ora sul territorio della Locride, territorio chiave e forse tra quelli che si sentono ad oggi più lontani dal progetto di costituzione della città metropolitana, dove il Forum previsto per sabato 16 Aprile alle ore 10.00 a Siderno e alle ore 17.00 a Seminara per l’Area tirrenica.