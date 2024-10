Reggio, operazione ‘Monopoli’. Il procuratore Paci: “La ‘ndrangheta non conosce confini”

Al tavolo della conferenza riguardante i dettagli dell’operazione ‘Monopoli‘ vi è anche il Procuratore della Repubblica aggiunto di Reggio Calabria. Gaetano Paci svela ai presenti il modo in cui i noti imprenditori reggini riuscivano ad intascare, illecitamente, denaro apparentemente pulito.

Il procuratore aggiunto di Reggio Calabria conclude il suo intervento con delle forti dichiarazioni:

“Quando si tratta di gestire attività economiche la ‘ndrangheta non conosce confini territoriali è in grado di spaziare in ambiti estremamente ampi, a livello sia nazionale che internazionale. Estremamente significativo è che uno dei soggetti di riferimento sia Scimone. Al centro dei rapporti economici c’è proprio lui, già noto alle forze dell’ordine per essere a capo di società sparse in tutta Europa, utilizzate per trarre provviste di denaro, illecitamente acquisito e reinvestito, giustificato attraverso un complesso sistema di false fatturazioni e frodi carosello.

Nell’aprile 2018, Scimone portò ad un collegamento tra le procure di Reggio e Firenze e nel contesto di questo coordinamento vennero eseguite anche numerose ordinanze di custodia cautelare”.