Reggio, operazione ‘Monopoli’. Bombardieri: “Imprenditori da vittime a protagonisti della ‘ndrangheta”

Sono le parole del Procuratore Giovanni Bombardieri della Procura della Repubblica di Reggio Calabria durante la conferenza stampa di questa mattina durante la quale sono stati illustrati i dettagli dell’operazione Monopoli

“La grande sfida è quella di rendere questi sequestri non fini a se stessi ma di mantenere le aziende operative ed attive. E’ necessario dare continuità alle aziende sequestrate coinvolte e mantenere in vita ed aperte le attività commerciali nonchè i vari livelli occupazionali e renderle fruibili alla collettività. L’arrivo dello Stato nella gestione di beni ed aziende gestite illegalmente dovrà trasformarsi in un utilizzo sano in cui vengono garantiti posti di lavoro e l’apertura degli esercizi commerciali”.