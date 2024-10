Reggio, Parco F.Cacozza. Falcomatà: “Cantiere aperto, riaprirà dopo l’estate”

Il Parco Botteghelle Federica Cacozza presto riaprirà. L’assicurazione arriva direttamente dal sindaco Giuseppe Falcomatà, attraverso un video che ha testimoniato il sopralluogo sul cantiere del primo cittadino.

“Ci troviamo sul cantiere del Parco Botteghelle. In passato ci sono state difficoltà nella gestione, il parco era stato più volte vandalizzato. Attraverso i Patti per il Sud sono arrivati 200 mila euro per la riqualificazione, ora sta partendo bando per la gestione”, ha specificato Falcomatà.

“Sono state ripristinate 2 vasche nelle quali purtroppo gli incivili gettavano rifiuti. Gli operai stanno lavorando intensamente, piantando anche degli alberi. Seguendo il suggerimento di alcuni anziani stiamo realizzando un campo bocce.

Grazie alla presenza di campi pallavolo e basket, sarà possibile per tutti i ragazzi di giocare con la massima tranquillità. Il Parco F.Cacozza sarà un luogo per tutti, per la nostra città, che mancava da tempo. Ci stiamo impegnando per consegnarlo subito dopo l’estate”, le parole in chiusura di Falcomatà.