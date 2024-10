Passeggiata antiracket, Falcomatà: “Sosteniamo chi ha il coraggio di denunciare”

Alla manifestazione itinerante, ‘Passeggiata antiracket’, di questa mattina a Reggio Calabria era presente anche il sindaco Giuseppe Falcomatà.

Il primo cittadino, ai microfoni di CityNow, ha affermato:

“Si tratta di una bellissima iniziativa per il ripristino ed il mantenimento della legalità. Un impegno non sempre facile e che necessita di un lavoro duro, costante e faticoso all’interno degli uffici così come in strada. Ma la vera rivoluzione deve essere quella culturale.