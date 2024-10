Reggio, Pazzano: ‘Falcomatà dimostri che la città non si è sbagliata’

In campo per una nuova partita

“Non una nuova squadra, non un pannicello caldo, ma un campo nuovo in cui giocare una nuova partita. O tra un anno saremo punto e a capo. Noi siamo stati responsabili per Reggio. Adesso il Sindaco dimostri che Reggio non si è sbagliata ancora.” Lo scrive su Facebook Saverio Pazzano.

Noi liberi e coerenti. Siamo stati decisivi

“Siamo stati liberi e coerenti. E i numeri parlano chiaro: siamo stati decisivi. Per la città, per Reggio, per la Costituzione. Ora il Sindaco dimostri subito di avere capito la lezione, e non a slogan. Prima ancora di parlare di squadre serve un campo nuovo in cui giocare: Audit pubblico sul debito e recupero dei milioni di euro indebitamente pagati dai reggini a Sorical. Iniziamo da qui, stavolta per cambiare davvero.” Si legge sulla pagina Facebook di La Strada.