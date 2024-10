Reggio, il ‘Piky Bar con cucina’ di Via Zecca fa centro! – FOTO E VIDEO

Il ‘Piky‘ ha fatto centro. In questi primi giorni di apertura il nuovo locale di Via Zecca a Reggio Calabria, che punta a rivoluzionare il concetto di food e beverage, ha soddisfatto le aspettative dei tanti reggini.

In quella che ormai viene considerata la ‘via del gusto‘ (in pochi metri di strada sono presenti il Caffè Malavenda e la nota pizzeria Fratelli La Bufala) il Piky intende spiccare per il suo stile vintage con tocchi di modernità.

“Ringrazio tutti i miei amici e miei collaboratori che mi sono stati vicino in questo periodo – commenta il titolare del Piky Gianfranco Picone che con Loris Cecchinelli ha dato vita al nuovo progetto – Finalmente realizziamo un locale elegante e raffinato. Ringrazio gli architetti, veri protagonisti di questa nuova avventura. Speriamo di poter ampliare il locale con una parte più riservata in modo da poter ospitare anche eventi e cene private”.

Un locale elegante, raffinato, originale e profondamente ricercato.

L’aperitivo sarà uno dei punti di forza del nuovo locale, che potrà contare su distillati premium, di qualità elevata.

La progettazione del Piky è stata affidata allo studio ‘N+M‘, l’architetto Nick Maltese (assieme ai soci Fabio Latella e Fabio Aloi) ha scelto stili e materiali particolari.

“Il Piky presenta molti elementi vintage ma con riflessi anche contemporanei e forme pure e tondeggianti – spiega Nick Maltese – I materiali diversi comunicano benissimo tra loro. Siamo felici perché il Piky si rivolge ad ogni tipo di clientela”.

Il ‘Piky’ rompe gli schemi, proponendo un locale diverso sia per interior design, che per concept food e bar. Pur non essendo un ristorante ne avrà tutte le caratteristiche, si tratta di un ibrido che punta fortemente sulla qualità.

Un locale ‘handmade‘, fatto a mano, che non può non essere notato.

“L’inaugurazione è stata bellissima. Il locale era pieno di amici che hanno dimostrato il proprio affetto – spiega Loris Cecchinelli, socio del Piky – Abbiamo voluto creare qualcosa di nuovo, osando un po’. Cercheremo di portare importanti novità”.

QUI LE FOTO DELL’INAUGURAZIONE