Reggio, nuove auto e strumenti per la Polizia. Zimbalatti: “Le strade saranno più sicure”

Sono 19 i nuovi veicoli in uso alla Polizia Locale di Reggio Calabria. Le auto sono in arrivo in questi giorni e, completate le procedure burocratiche, saranno messi su strada dalla prossima settimana e quindi operativi già in questo periodo prenatalizio. A darne notizia il sindaco Giuseppe Falcomatà insieme all’Assessore alla Polizia Locale Antonino Zimbalatti che in una nota hanno espresso soddisfazione per la nuova dotazione strumentale entrata nella disponibilità del Comando reggino.

“Stiamo vivendo un rinnovamento generale tecnologico rivolto esclusivamente alla sicurezza dei nostri cittadini – ha dichiarato l’Assessore Nino Zimbalatti – sin dai prossimi giorni il corpo della Polizia Locale potrà disporre di nuovi autoveicoli che garantiranno un efficientamento generale del servizio oltre che una maggiore sicurezza per gli operatori”.

Nello specifico, già dalla prossima settimana, sarà possibile vedere su strada dieci mezzi Fiat Panda, sei Alfa Romeo Giulietta più tre auto auto per i servizi in borghese.

“Sulla livrea degli autoveicoli – spiega l’Assessore – con i caratteristici colori bianco e blu sarà riportata la dicitura “Polizia Locale” che sostituisce la precedente insegna “Polizia Municipale”.

Leggi anche

Zimbalatti ha affermato:

“I diciannove nuovi autoveicoli saranno messi su strada a partire dalla prossima settimana per ragioni esclusivamente burocratiche. Sono previsti altri arrivi analoghi che andranno a completare il rinnovo totale dell’attuale parco mezzi del Corpo”.

Nei prossimi giorni, dunque, non solo arriveranno nuovi autoveicoli ma il Corpo guidato dal Comandante Salvatore Zucco, potrà disporre di nuove e più moderne strumentazioni tecnologiche per i controlli in strada, ma anche per effettuare altre operazioni di servizio.

“La nuova dotazione infrastrutturale – spiega ancora Zimbalatti – è un obiettivo che l’amministrazione Falcomatà sta portando avanti con concretezza e risultati tangibili, nell’ottica di un lavoro complessivo che guarda alla sicurezza dei nostri cittadini”.

L’assessore ha sottolineato ancora:

“Vi basti pensare che abbiamo fatto richiesta per un nuovo “Street control”, apparecchiatura montata sul veicolo che serve alla regolamentazione delle soste selvagge, che purtroppo abbondano nella nostra città, un nuovo autovelox, ovvero uno strumento di rilevazione della velocità, uniti all’acquisto di un drone dedicato a mansioni legate, ovviamente, al supporto del ridotto organico della Polizia Municipale. Il drone che sorvolerà il centro città e non solo osserverà dall’alto territorio e cittadini e non servirà solo a monitorare le strade della città ma anche a verificare e combattere l’abusivismo edilizio, commerciale e non solo”.