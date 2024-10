Reggio, si presenta il nuovo Questore Megale: ‘Credo nel rapporto tra la Polizia e i cittadini’

Presso la Sala Nicola Calipari, sita all’interno della Questura di Reggio Calabria, si è presentato ai microfoni della stampa il nuovo Questore di Reggio Calabria: Bruno Megale. Quest’ultimo ha preso il posto di Maurizio Vallone, rimasto in carica per 18 mesi.

“Tornare a Reggio è un motivo di grande orgoglio e privilegio. Io sono reggino, quindi per me è stato emozionante. Sento l’onere dell’incarico che vado a ricoprire: prometto impegno per migliorare le sorti di questa città. Ho avuto molte esperienze in campo di investigazione tra le altre, e proverò a mettere in campo tutto quello che è nelle mie possibilità.”