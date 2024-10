Reggio Pride, Michela Calabrò a CityNow: ‘Tanti giovani nel corteo. Ripartiamo da qui’

Oltre duemila persone nel pomeriggio di ieri hanno sfilato a Reggio Calabria in occasione del Pride organizzato dal Comitato Arcigay Due Maria e dall’Associazione genitori di figli omosessualità.

Le bandiere sventolanti erano per lo più sostenute da giovani. Numerosissime anche le associazioni che hanno partecipato.

“Le considerazioni sono positive. E’ stata una manifestazione –afferma Michela Calabrò ai microfoni di CityNow – attesa e costruita in questi mesi con tante realtà e associazioni al nostro fianco con i loro striscioni ed i loro simboli. Abbiamo raggiunto l’obiettivo che penso abbia trasmesso soddisfazione a tutti.”

“Il fatto che abbiano sfilato tanti ragazzi ha colpito tutti ed anche il Sindaco Falcomatà che l’ha dichiarato. Ed i giovani li definirei proprio giovanissimi: molti erano liceali. E’ un dato da non sottovalutare e dal quale ripartire.”

“Reggio Calabria ha risposto con diverse sfaccettature. Da una parte c’è stata una risposta con tante adesioni da parte di locali e attività che si sono volute convenzionare con noi e delle istituzioni tutte che hanno partecipato attivamente. Dall’altra si -continua- sono smosse diverse critiche, tanto che alcuni hanno sminuito il corteo affermando la presenza di buche in città, come a voler paragonare le due cose, quando in realtà sono situazioni che dovrebbero andare di pari passo. Si tratta di persone superficiali.”