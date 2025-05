Reggio Primo Maggio, gli artisti in anteprima a CityNow: ‘Un onore essere qui. Terra meravigliosa’

Reggio Calabria si prepara a vivere una giornata all’insegna della musica e delle emozioni con il Concerto del 1° maggio all’Arena dello Stretto Ciccio Franco. Un appuntamento atteso da cittadini e turisti, che vedrà alternarsi sul palco numerosi artisti legati da un filo comune: l’amore per la musica e, per alcuni, anche quello per la Calabria.

Cardoidrati: “Viva la Calabria, meravigliosa!”

Tra gli artisti in scaletta c’è Pasquale Sculco, in arte Cardoidrati, che porta sul palco “un mondo musicale fatto di Calabria, fatto di prospettive future”. L’artista, visibilmente emozionato, ai microfoni di CityNow, ha dichiarato:

“Non è più una speranza che la musica riesca ad imprimere una nuova narrazione della Calabria, perché grazie anche a quello che è successo quest’anno a Sanremo con il grande Brunori, questa terra sta ritrovando una dimensione sempre più seguita, sempre più cercata. Questa per noi artisti è una grandissima soddisfazione. Rappresentare un territorio è sempre molto difficile, ma io cerco di dare le mie visioni del territorio con racconti positivi. Viva la Calabria, meravigliosa!”.

Rondine: “Suonare qui è un’emozione speciale”

È il debutto live a Reggio Calabria per Rondine, cantante emergente che tornerà sul palco cittadino anche il prossimo 9 maggio. Entusiasto e carico, l’artista ha commentato:

“Sono davvero felice di essere qui oggi, è la prima volta che suono a Reggio dal vivo. Spero il pubblico mi apprezzerà. Un saluto agli amici di CityNow! Il mio album si chiama Rondine e racchiude l’ultimo anno e mezzo della mia musica. Andate ad ascoltarlo, ci vediamo presto!”.

Angelica Perri: “Porto la mia voce e il mio dialetto sul palco”

Tra le voci femminili più intense del panorama calabrese c’è Angelica Perri, cantautrice che con delicatezza e profondità affronta temi intimi e sociali. Il 1° maggio porterà sul palco il brano “Il nero addosso”, uscito a gennaio:

“È un brano a cui tengo molto: parla di salute mentale, un tema importante. Mi rappresenta profondamente e include anche il mio dialetto calabrese, che sento parte di me. Ci sarà anche un inedito che non ho ancora fatto ascoltare. Spero che il pubblico apprezzi”.

Una festa della musica e del territorio

Il Concerto del 1° maggio all’Arena Ciccio Franco non sarà solo un evento musicale, ma anche un momento di riflessione e celebrazione dell’identità calabrese. La partecipazione di artisti legati alla regione testimonia la voglia di riscatto, creatività e appartenenza che attraversa la scena musicale locale.

Musica, emozioni e Calabria, senza dimenticare i big e gli altri artisti che si alterneranno sul palco: Le Orme, Patty Pravo, Morgan, Ron Moss, Moreno, Tancredi, Crytical, Eda Mari, Marataro, Simo e Nigra.