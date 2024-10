Reggio, primo weekend dal sapore estivo. Normalità sempre più vicina?

Mare si, mare no. Spiaggia libera o stabilimenti balneari?

Sono tanti i cittadini che già dalle prime ore di questa mattina, desiderosi di riabbracciare il litorale reggino, hanno chiesto informazioni sul come poter rivivere quei luoghi.

Quello in corso è il primo vero weekend dal sapore estivo e Reggio ha tanta voglia di tornare alla ‘normalità’ riconquistando pian piano ogni angolo delle vicine e tanto amate spiagge.

Sciogliamo subito un dubbio. A mare si può andare e si può accedere anche ai pochi (pochissimi) stabilimenti balneari al momento aperti seguendo e rispettando tutte le regole imposte dall’ultimo decreto.

“Rispettando i dettami del decreto legge è possibile andare al mare e mantenendo le giuste distanze è possibile rivivere l’intero litorale – spiega Giovanni Latella, assessore al Comune di Reggio Calabria con delega al turismo – Qualcuno sta già montando gli stabilimenti e siamo pronti a ripartire con le giuste cautele e precauzioni”.

L’amministrazione comunale sta già pensando all’estate 2020. E il sindaco Falcomatà ha dichiarato in più di una diretta come la volontà del Comune è quella di organizzare un’estate reggina che possa accontentare i cittadini anche in questo difficile periodo.

“Stiamo lavorando per concedere gratuitamente il suolo pubblico ai commercianti reggini – continua Latella – Alcuni lidi sul Lungomare stanno montando e stiamo preparando l’estate reggina anche con la prosecuzione di Reggio Live, punto di forza della stagione estiva degli ultimi anni”.

Parola d’ordine, turismo di prossimità. Si punta dunque ad un turismo a km 0. L’obiettivo è viaggiare per brevi distanze e verso mete vicine, possibilmente in macchina e verso località non troppo affollate come ad esempio i borghi più belli d’Italia tra mare, montagne e colline, con la riscoperta del turismo lento.

E in molti ritorneranno alle vacanze di qualche decennio fa quando si prendeva in affitto un appartamento in una località entro i 100 km da casa.

Tornando alla programmazione della stagione estiva l’assessore Latella precisa come:

“Sarà possibile organizzare spettacoli all’aperto con un massimo ed un limite di mille persone. Le location saranno sempre le stesse, piazza Castello, piazza Indipendenza, l’Arena dello Stretto, piazza Duomo.”

Intanto, nella giornata di ieri, Punta Pellaro, famoso spot per kiters e surfisti, è tornato a risplendere con il colore di ali e vele sfreccianti nelle acque dello Stretto.

La scorsa estate l’attrazione principale fortemente voluta dall’amministrazione comunale è stata la ruota panoramica.