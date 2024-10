Reggio, tutto pronto per la 29ª edizione della Festa della Matricola

È tutto pronto per la 29ª edizione della festa della matricola che si terrà il 21 novembre 2018 presso il Lotto D dell’Università di Reggio Calabria.

Anno dopo anno la tradizione si rinnova e il primo party dell’anno accademico è ormai alle porte, un appuntamento storico sia per l’Ateneo che per la città. In queste settimane, infatti, l’associazione studentesca M.U.S.A. insieme con i protagonisti della festa, le matricole della “Mediterranea”, è stata attenta a curare, in un clima di armonia e collaborazione, qualsiasi dettaglio per rendere la serata indimenticabile.

Sono invitati a partecipare all’evento tutti i componenti della realtà accademica, all’interno della quale la Festa della Matricola è ormai riconosciuta come tradizione. La serata avrà inizio con una fantastica sfilata valutata con una giuria d’onore composta da docenti, studenti, professionisti del mondo della moda e rappresentanti degli studenti tra cui il Presidente del Consiglio degli Studenti e il rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.

“Sentirsi a casa” è la parola d’ordine M.U.S.A. e ognuno, con le proprie qualità e potenzialità è indispensabile per la crescita del gruppo che, a 20 anni di storia associativa, da sempre si cimenta nell’organizzazione di viaggi studio, momenti culturali, feste e attività formative.

Il grande progetto M.U.S.A. è proprio questo: essere parte di una famiglia.