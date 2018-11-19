Reggio, prosegue il percorso di ristrutturazione delle strutture scolastiche
Il consigliere delegato Nicola Paris annuncia la prossima riapertura della palestra della Ciraolo, frutto della collaborazione con la società Basketlandia
19 Novembre 2018 - 12:59 | di Vincenzo Comi
Prosegue il percorso di ristrutturazione dei locali e delle strutture scolastiche cittadine.
Il consigliere delegato all’edilizia scolastica Nicola Paris comunica che sono in dirittura d’arrivo i lavori di adeguamento della palestra scolastica della scuola primaria Ciraolo di san Giorgio che fa parte dell’istituto comprensivo Telesio.
“La palestra scolastica della Ciraolo riaprirà presto le porte dello sport ai ragazzi grazie al rapporto di collaborazione instaurato con la società Basketlandia a cui l’amministrazione ha fornito un apporto di completamento dell’opera di rigenerazione intrapresa dalla società sportiva che ringrazio – dichiara Paris – Si tratta di una iniziativa congiunta che grazie anche all’opera di coordinamento della dirigente Mesiano consente finalmente ai bambini di tornare a mettere al centro dei loro percorsi formativi lo sport e la crescita nella pratica sportiva”.
La stessa palestra scolastica del Telesio è stata oggetto di un adeguamento che ne ha restituito la fruibilità.
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