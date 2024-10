Reggio, prove di illuminazione della ruota panoramica – FOTO

Si è accesa questa sera la ruota panoramica che inizia a scaldare i motori per la sua inaugurazione facendo bella mostra di sé

Mancano ormai meno di 24 ore all’apertura ufficiale, prevista per giovedì 18 aprile.

L’attrazione del momento, installata nel pieno centro città, nel tratto iniziale del Lungomare Falcomatà, accanto alla stazione Lido, scalda i motori e svela i colori che animeranno, fino al termine del mese di giugno, il più bel chilometro d’Italia.

Da questa sera infatti si sono accesi gli oltre 3500 punti luce LED. Nessun movimento, almeno per ora. Solo un gioco di luci che anima, incanta e fa ben sperare per l’inizio della stagione estiva nella speranza che l’imponente struttura possa attrarre il maggior numero di visitatori e turisti in città.

