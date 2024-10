Reggio, raccolta doni destinata ai bambini delle case famiglia

Anche l’ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Città metropolitana presieduto da Emanuele Mattia aderisce con entusiasmo alla raccolta di doni destinati ai piccoli ospiti delle strutture ospedaliere e delle case-famiglia di Reggio Calabria che l’Amministrazione metropolitana sta operando su forte impulso del vicesindaco metropolitano Riccardo Mauro.

«Alle 12 di martedì 24 dicembre, l’attesa Vigilia di Natale, consegneremo dei regali ai bambini in degenza presso il reparto di Pediatria del Gom, il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria – fa sapere il Garante Mattia –. Quest’occasione, al contempo, incarna a nostro avviso un momento di riflessione per tutti i più piccoli che in atto sono oppressi da gravi problematiche, decisamente ‘più grandi di loro’, e che sono impossibilitati a vivere serenamente il periodo festivo per eccellenza».