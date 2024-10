Reggio, al Villaggio di Babbo Natale inizia la raccolta doni per bimbi bisogni

Anche la Commissione Politiche Giovanili della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha aderito all’iniziativa benefica dell’Amministrazione comunale per la raccolta di doni da portare ai bimbi ospiti delle case famiglia e ai piccoli degenti delle strutture ospedaliere.

Martedì pomeriggio una delegazione della commissione, guidata dalla presidente Adele Briganti, sarà alla Villa Comunale, presso il villaggio allestito dall’associazione PolisArt, con un sacco pieno di strenne da lasciare in consegna a Babbo Natale.

“Siamo felici di aderire a questo bel progetto in favore dei bimbi meno fortunati della città – ha affermato Adele Briganti – la commissione non poteva che dare il proprio apporto per una iniziativa così lodevole che pone massima attenzione alle fasce svantaggiate di cittadini, soprattutto quando si parla di bimbi, e che la dice lunga sulla sensibilità dei nostri amministratori, in particolare del Sindaco Giuseppe Falcomatà e del Vicesindaco della MetroCity Riccardo Mauro che, la mattina della Vigilia di Natale, saranno in prima persona tra le corsie degli ospedali per recapitare i doni e regalare un sorriso ai nostri bambini”.