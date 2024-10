Comune di Reggio, Recupero (Lega): ‘Provocazione di Minicuci, Occhiuto sta facendo bene’

“Antonino Minicuci stanco del dormiente Comune di Reggio Calabria cerca aiuto in Regione Calabria. Così interpreto le parole del nostro consigliere comunale Antonino Minicuci dove provocando per tentare di essere ascoltato, pare abbia tirato in causa il Presidente di regione. Riepilogando, è forte la provocazione di Minicuci stremato dall’amministrazione comunale del nulla fare.

Da segretario provinciale della Lega ritengo che fin oggi il Presidente Occhiuto stia affrontando le tante questioni in maniera perfetta se pur nelle mille difficoltà.

Quanto alle “funzioni” per la città Metropolitana, le critiche costruttive, sono un valore aggiunto, é un motivo di positività, perché ne vanno di mezzo, servizi, e qualità della vita delle persone.

Argomento cruciale messo in campo da Minicuci già nel 2016 con l’allora Governatore Oliverio ed in campagna elettorale da candidato sindaco nel 2020 in accordo con la Presidente Santelli ed in ultimo con il Governatore Occhiuto.

Franco Recupero, segretario provinciale della Lega, parla di ‘provocazione’ rispetto alle parole di Minicuci, critico verso Occhiuto, e stimola l’amministrazione comunale rispetto alle tante problematiche che Reggio Calabria soffre.