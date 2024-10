Reggio e i reggini incantati per la Rolex Middle Sea Race, la regata più bella del mondo – FOTO

Sabato 20 ottobre, alle 11.00, è partita la 39ª edizione della Rolex Middle Sea Race, la storica regata organizzata dal Royal Malta Yacht Club, che festeggia quest’anno il 50° anniversario. La regata, che prevede la circumnavigazione in senso antiorario della Sicilia, il passaggio per Pantelleria e Lampedusa e il ritorno a Malta, ha animato lo Stretto nella giornata di ieri con la danza in mare delle imbarcazioni più prestigiose al mondo.