Nuova Vara e nuova scalinata per l’Eremo: ecco i costi e la durata dei lavori di restauro

Partirà giorno 4 gennaio la procedura di restauro della Vara della Madonna della Consolazione. La sede dei lavori sarà il Consiglio Regionale, a Reggio Calabria, precisamente all’interno della Sala Federica Monteleone. Alla conferenza stampa di presentazione dei prossimi lavori era presente anche Salvatore Patamia, segretario Mibact Calabria: che ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti:

Il restauro avrà un costo di 72 mila euro. Ma la notizia che rincuora, ancor di più, i fedeli reggini è l’ok per i lavori della scalinata dell’Eremo. Ai microfoni della stampa il Sindaco Falcomatà ha affermato:

“Le promesse di settembre sono state rispettate. Dal 4 gennaio, la Vara verrà trasportata al Consiglio Regionale per il via alle operazioni di restauro. Contribuire al restauro è un onore. Inoltre è stato approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della scalinata della Chiesa dell’Eremo, il costo è di circa 400 mila euro. Non dovrebbe essere un lavoro molto lungo, speriamo di farlo partire in primavera avanzata. Puntiamo, per la processione di settembre, di avere una Vara restaurata ed una scalinata utilizzabile in piena sicurezza.”