Reggio: restituita alla città piazza Genoese

Restituita alla città, dopo essere stata per tanti anni poco più di uno spartitraffico, Piazza Genoese. Alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, dell’assessore ai lavori pubblici Angela Marcianò, al dirigente ai lavori pubblici Marcello Cammera, ai consiglieri Mileto, Castorina e Quartuccio.

«Abbiamo voluto fortemente che su questi lavori non si indugiasse molto, ma si arrivasse alla conclusione sperata», ha affermato il sindaco, proseguendo «è la prima opera, ma non sarà l’ultima per l’amministrazione». Nei prossimi giorni, infatti, verrà inaugurato il nuovo parco di Via Aspromonte, con un’intitolazione particolare proposto dall’associazione Libera per il recupero della memoria storica, ricordando persone che hanno combattuto la ‘ndrangheta. «Siamo contenti del lavoro che è stato fatto, del verde e degli spazi recuperati. Compito nostro è renderla fruibile ai cittadini. Adesso tocca a noi prenderci cura di una parte importante della città, mantenendone il decoro», ha concluso il primo cittadino.