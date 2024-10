Reggio, riaperti i gazebo sul lungomare. Che il pasticcio serva da lezione

Il ‘caso’ è chiuso. E’ durata circa 24 ore la vicenda dei sigilli apposti ad alcuni gazebo situati sul lungomare di Reggio Calabria. Vicenda senza dubbio spiacevole, e dai contorni non perfettamente delineati. La certezza è legata ad una sorta di ‘incomunicabilità’ tra diversi settori dell’amministrazione comunale, leggerezza che ha portato alla chiusura provvisoria dei gazebo.

Il primo cittadino ha saputo dell’intervento soltanto a fatto compiuto, episodio singolare. Un Falcomatà particolarmente adirato ha battuto i pugni sul tavolo, chiedendo ai dirigenti di confrontarsi ad oltranza fino alla risoluzione definitiva del problema.

Concluso il vertice in serata, il problema è stato risolto seppur non in modo definitivo. Stamattina i gazebo dei locali ‘Sottozero’ e ‘Le Vele’ sono tornati operativi ma presto infatti ci sarà un altro tavolo di incontro tra il settore Attività Produttive ed i rappresentanti dei commercianti con l’intenzione di trovare “le più opportune soluzioni nella direzione del rispetto delle normative vigenti, per la salvaguardia ambientale del patrimonio arboreo monumentale del Lungomare ed al contempo consentire agli esercenti di continuare ad operare in sicurezza senza che le attività commerciali siano penalizzate”.

Che il pasticcio legato ai gazebo serva da lezione per il futuro, così da evitare nuovamente che un settore dell’amministrazione comunale vada in contrasto con un altro portando confusione e disservizi in città.