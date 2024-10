Reggio, ancora alla ricerca di un comandante per la Polizia Municipale

Al via l’ennesimo tentativo del Comune di Reggio Calabria per trovare il Comandante della Polizia Municipale. Nel frattempo è stato chiesto ai comuni dell’area metropolitana di indicare un nome da poter incaricare temporaneamente.

BANDO NAZIONALE SULLA GAZZETTA UFFICIALE

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro la giornata di lunedì, e l’incarico durerà al massimo 45 giorni ed a titolo gratuito. In contemporanea, è stato pubblicato il bando sulla Gazzetta Ufficiale, nella sezione concorsi. Le domande scadranno il 9 di maggio e se non ci saranno adesioni, ci sarà un concorso.

REGGIO, DA ANNI, A CACCIA DEL COMANDANTE DEI VIGILI

Il mandato con il quale Domenico Crupi era stato incaricato, non è stato prorogato in quanto non poteva proseguire il suo lavoro in modo gratuito. La mancanza del comandante della Polizia Municipale, a Reggio, va avanti da anni.

Per consultare il bando CLICCA QUI.