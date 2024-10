Reggio, riqualificazione di Piazza Garibaldi. Comitato Corso Sud: ‘Da subito contatti con la ditta vincitrice’

Lo sostiene il direttivo del Comitato Corso Sud.

“Adesso – aggiunge il presidente Luciano Simone – così come fatto sino ad oggi, continuiamo ad essere interlocutori delle istituzioni e da subito della ditta vincitrice tenendo bene in testa gli interessi di cittadini residenti e commercianti della zona. Sino ad oggi abbiamo lavorato con grande sinergia ed operatività con la Sovrintendenza (riferimenti per lo scavo il dott. Sudano e per la piazza gli architetti Vescio e Vitetta) e continueremo al farlo. E’ passato davvero molto tempo dalla scoperta degli scavi, oggi interrati. Ma preferiamo guardare avanti senza polemiche. Ogni secondo è sempre più prezioso. Da domani avvieremo i contatti con coloro i quali si sono aggiudicati i lavori (una ditta della provincia di Salerno), fondamentale sarà il rispetto dei tempi”.