Reggio, la Ruota Panoramica e la Giostra dei Cavalli ancora sul Lungomare Falcomatà

Continueranno ad incantare ancora per qualche giorno i reggini

La Ruota Panoramica e la Giostra a Cavalli continueranno ad incantare ancora per qualche giorno i reggini (ma non solo) in transito sul “chilometro più bello d’Italia”.

Le due attrattive, portate in città dall’imprenditore Ivan Montenero (che a fine del mese di settembre avrebbero dovuto abbandonare la città di Reggio Calabria) resteranno in riva allo Stretto fino a metà del mese di ottobre.

E siamo convinti che, una volta andate via, lasceranno un piccolo vuoto nel cuore dei reggini, che ormai le consideravano parte integrante di un già fantastico luogo in cui passeggiare e ammirare una Reggio Calabria davvero bella ed elegante.