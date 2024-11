Reggio, sabato la prima CorriCatona, manifestazione per ricordare Domenico e Chiara

A Reggio Calabria, nel quartiere di Catona, nel pomeriggio del 18 luglio, si terrà la prima “CorriCatona” la manifestazione organizzata dall’associazione “Amici di Domenico&Chiara” in ricordo dei due giovani scomparsi nel 2012 a Brescia in un tragico incidente stradale in cui persero la vita altre due persone. La manifestazione, che si terrà sul lungomare, è stata accolta positivamente dal consigliere comunale del Pd Enzo Marra, che invita “pubblicamente tutto il mondo sportivo, tutte le realtà associazionistiche e anche tutte le forze politiche, a prescindere dal loro orientamento, a partecipare numerosi”.

“Quando sono stato coinvolto nell’organizzazione della prima “CorriCatona”, – ha commentato – non ho potuto esimermi dal tuffarmi con tutto me stesso in un’iniziativa che potesse ricordare Domenico Tortorici e Chiara Matalone. Non certo perchè ricopro un ruolo pubblico, ma da cittadino di Catona, e da reggino soprattutto, ho accettato con entusiamo la proposta di Nuccio Tortorici, presidente e punto di riferimento dell’Associazione “Amci di Domenico&Chiara”.

“Sono stato attratto – continua – dalla forza d’animo con la quale Nuccio sta portando avanti la sua missione più grande. Onorando la memoria di Domenico e Chiara, non già ricordando la loro morte, ma testimoniando il loro amore, la loro voglia di vivere, attraverso l’organizzazione di iniziative rivolte al territorio e soprattutto a tutti i giovani di Reggio Calabria, promuovendo l’istituzione di borse di studio annuali per i ragazzi eco-nomicamente più disagiati”. “Un onore grande per me, – conclude – assistere ad una lezione di vita che la famiglia Tortorici e la famiglia Matalone, stanno impartendo all’intera comunità reggina. Nella dignità del loro dolore e nella fierezza di quello che sono stati i loro figli, esempio di amore infinito, hanno deciso di dedicare agli altri, e soprattutto a chi vive delle difficoltà, il loro contributo e il loro impegno sociale”.