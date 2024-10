Reggio, sanzioni per alcool a minorenne: rettifica della Questura e smentita del locale

A seguito delle note diramate in data 03/05/2022 della Questura di Reggio Calabria rispetto all’argomento in oggetto, accogliamo con soddisfazione le precisazioni che riportano di un’unica sanzione amministrativa comminata per “mancanza di apparecchi per la misurazione volontaria del tasso alcolemico”.

E’ doveroso avere un’alta sensibilità e attenzione rispetto al tema della vendita di alcolici. All’interno dei locali, durante l’intero evento, nessun ragazzo ha accusato alcun tipo di malore (contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa) e la somministrazione delle bevande alcoliche è avvenuta rigorosamente nei riguardi della clientela maggiorenne.

Ringraziamo gli Agenti della P.S. che durante tutto l’arco della serata hanno presenziato all’interno dei locali facendo le dovute ed opportune verifiche.

A tutte le forze dell’ordine confermiamo la volontà di portare avanti un percorso di collaborazione e sensibilizzazione sul tema del consumo di bevande alcoliche e di rigoroso rispetto di tutte le normative di pubblico spettacolo, auspicando infine un deciso contrasto al fenomeno dei locali abusivi.