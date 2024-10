Reggio, il sindaco Falcomatà alla marcia per la pace ad Arghillà

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha preso parte alla “Marcia mondiale per la pace e la non violenza” che, domenica mattina, ha riempito di gente, colori e speranza le vie del quartiere di Arghillà. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione anche di numerosi consiglieri ed assessori comunali, per il sindaco Falcomatà parte da un punto di vista preciso: «Non c’è pace se non c’è pace sociale. La violenza non si combatte se non esistono la giustizia, la solidarietà e se mancano i principali elementi per far diventare un quartiere comunità».

