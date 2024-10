Reggio sportiva in lutto: è scomparso Antonino Zumbo, il cordoglio di CityNow.it

Non un giorno come gli altri per la Reggio sportiva. È scomparso Antonino Zumbo, uomo dalla grande caratura morale e capace, negli anni, di portare in alto il nome della città dello Stretto nelle cronache sportive nazionali. Nino, come era affettuosamente chiamato da parenti, amici ma anche i tanti colleghi, è stato elemento di spicco, fra le altre cose, della Sezione Arbitrale di Reggio Calabria.

Prima come ufficiale di gara, arrivando sino alla Serie C come arbitro e spingendosi in massima serie come assistente. Poi come presidente della Sezione reggina, di cui è stato presidente dal 1990 al 2001, per ben undici anni.Le esequie si svolgeranno oggi pomeriggio, alle ore 16, presso la Chiesa della Candelora.

Ai figli Sergio e Luigi e alla famiglia tutta le più sentite condoglianze da parte della redazione di CityNow.it.