Reggio – Stop alla sosta selvaggia, attivato il servizio “Targa System”

In data odierna il Comando Polizia Municipale ha attivato il servizio di controllo della sosta,

Grazie all’apparecchiatura in dotazione denominata “Targa System“, la polizia municipale ha potuto controllare le principali arterie cittadine.

Il “Targa System” è una strumentazione installata sui veicoli di servizio della Polizia Municipale che consente l’accertamento delle violazioni attraverso un sistema di fotorilevamento e un sistema che fornisce un avviso alle pattuglie in servizio sul territorio della presenza di veicoli non in regola con le norme sulla circolazione stradale (revisione e assicurazione obbligatoria).

Solo nella giornata odierna, durante il servizio disposto dal Comandante, Dott. Domenico Crupi, sono stati elevati n. 90 verbali per violazioni alle norme sulla sosta nel centro cittadino in circa un’ora di attività.

L’apparecchiatura verrà impiegata in modalità dinamica. Transiti lungo le arterie che presentano maggiori criticità rileveranno la sosta dei veicoli nelle aree di divieto, in seconda fila e nelle corsie preferenziali dei mezzi pubblici. Verrà, inoltre, utilizzata anche in modalità statica in ausilio alle pattuglie di polizia stradale per il rilevamento delle infrazioni per mancata revisione e per violazione degli obblighi relativi alla copertura assicurativa.

Tali attività proseguiranno anche nei prossimi giorni e verranno intensificate su tutto il territorio cittadino per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia.

Fonte: Il Comandante Dott. Domenico Crupi