Reggio Calabria ha un nuovo comandante dei Vigili Urbani

Torna il comandante dei Vigili Urbani a Reggio Calabria. Figura che mancava nella Città dello Stretto dal 2015 e che oggi diviene invece solida realtà grazie alla figura dell’Ufficiale Domenico Crupi.

La Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, riscontrata l’efficacia di un coordinamento unitario delle politiche di sicurezza urbana e protezione civile, ha nominato Domenico Crupi, come dirigente della polizia metropolitana, per il periodo di due mesi.

L’esecutivo preso atto dell’esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30 del D.lgs. n. 165 del 2001 per la copertura di un posto di dirigente comandante della Polizia Municipale bandita nei mesi scorsi, ha rinnovato contestualmente l’interesse dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria di dotare il settore di polizia municipale di una figura stabile di dirigente comandante.

Due gli strumenti individuati: la riattivazione della procedura di mobilità temporanea ovvero l’organizzazione del servizio in modalità associata con la città metropolitana, cosi come auspicato dall’ art. 15 della legge regionale n. 15 del 2018.

“Crupi Domenico – si legge nel provvedimento –è l’unica figura dirigenziale nella provincia di Reggio Calabria in possesso dei requisiti professionali per l’espletamento dei compiti di responsabilità e coordinamento del corpo di polizia locale; ha già ricoperto la direzione e comando del settore della polizia municipale di Reggio Calabria durante il periodo commissariale; ha dimostrato capacità professionali e attitudinali adeguate a ricoprire il ruolo nonché un’approfondita conoscenza del territorio metropolitano e delle relazioni interistituzionali. Lo stesso ha mostrato l’interesse al predetto temporaneo utilizzo condiviso ed in particolare al progetto di coordinamento unitario delle funzioni di sicurezza urbana e protezione civile”.