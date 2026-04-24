Psicologo di base, Giannetta (FI) al Pd: ‘Noi fatti concreti, voi le solite lamentele’

"Noi lo psicologo di base lo abbiamo istituito concretamente, così come abbiamo introdotto lo psicologo nelle scuole, potenziato il sistema degli aeroporti, avviato i cantieri per i nuovi ospedali" la nota

“È davvero singolare leggere l’amarezza del consigliere Alecci sulla tempistica dello psicologo di base. Se questa misura è oggi considerata così urgente, Alecci dovrebbe spiegare ai calabresi perché non sia diventata realtà nei dieci anni in cui il Partito Democratico ha governato la Regione, prima con la giunta Loiero e poi con quella Oliverio”.

Queste le dichiarazioni in una nota stampa del consigliere e capogruppo di Forza Italia al consiglio regionale Domenico Giannetta, che prosegue:

“La realtà è sotto gli occhi di tutti. Da una parte c’è la politica delle parole e delle chiacchiere, dall’altra c’è la politica dei fatti, che è quella che stanno portando avanti il presidente Occhiuto e il centrodestra calabrese. Noi lo psicologo di base – continua il capogruppo forzista – lo abbiamo istituito concretamente, così come abbiamo introdotto lo psicologo nelle scuole, potenziato il sistema degli aeroporti, avviato i cantieri per i nuovi ospedali e l’elenco potrebbe continuare ancora a lungo”. Leggi anche