Reggio – Tapis roulant, via libera al collegamento tra via Filippini e Reggio Campi

Potrebbe essere la volta buona per il completamento del Tapis roulant.

Da sempre al centro di polemiche che hanno diviso la cittadinanza, le scale mobili che collegano la parte bassa della città a via Possidonea, ha vissuto più bassi che alti, sempre alle prese con problemi di manutenzione che l’hanno viste più “spente” che funzionanti.

La giunta comunale, nella seduta del 30 ottobre scorso, ha però approvato il progetto di fattibilità tecnico economico dei lavori che serviranno per il completamento del collegamento tra la via Filippini e la via Reggio Campi, potendo contare su 500 mila euro, derivanti dal Patto per la citta Metropolitana di Reggio Calabria, stipulato nell’aprile del 2016 tra l’allora presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, e il sindaco Giuseppe Falcomatà.

Lo scorso 23 settembre la giunta, con in testa il sindaco, ha approvato un elenco aggiornato degli interventi ammessi a finanziamento, facendo trovare spazio anche all’impianto ettometrico di via Giudecca.

Il responsabile del procedimento è stato individuato nel geometra Vincenzo Cuzzola che ha consegnato a Palazzo San Giorgio la relazione di fattibilità tecnica ed economica, evidenziando che il 23 settembre scorso è stato effettuato il deposito del collaudo statico delle opere realizzate con il secondo stralcio.

Sarà la volta buona?