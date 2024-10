Reggio, le istituzioni si incontrano per discutere il fenomeno della dispersione scolastica

La richiesta di inserimento del tema della dispersione scolastica all’interno delle attività di controllo e prevenzione sul territorio e un sistema di monitoraggio dello stesso fenomeno all’interno delle scuole a livello reggino e metropolitano.

Ispirate da una filosofia preventiva e costruttiva e non repressiva, sono queste le prime due idee venute fuori nel primo incontro dell’apposito tavolo tecnico che ha visto la partecipazione dell’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana e dell’analogo organismo del Comune, degli stessi enti di Palazzo Alvaro e Palazzo San Giorgio, della Polizia Metropolitana e dell’Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Il vertice, svoltosi nella sede del Comando della Polizia Metropolitana a Spirito Santo, presto verrà seguito da altre riunioni utili a sviluppare concretamente quanto già individuato e per incrementare il pacchetto di azioni da mettere in campo per assicurare una formazione valoriale e culturale adeguata a quei giovani che troppo spesso stanno fuori dalla propria scuola.

Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato il Garante Metropolitano Emanuele Mattia e la sua omologa comunale Vanni Campolo, il Comandante della Polizia Metropolitana Domenico Crupi e il Consigliere Delegato alla medesima Antonino Castorina, l’Assessore Comunale alla Pubblica Istruzione Anna Nucera e il rappresentante dell’Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale Giovanni Carbone, sono emersi diversi aspetti.

Il rischio di ludopatia, prostituzione minorile, usura giovanile, droga, alcool, bullismo e vandalismo per i giovani che si assentano durante le ore scolastiche; la volontà di avanzare altre proposte che vadano oltre il controllo, come il sostegno al tempo pieno nelle scuole e la diffusione materiale di contenuti valoriali e culturali nei luoghi frequentati dai giovani e renderli a loro utili attraverso informazioni su eventi o bandi; le difficoltà della famiglia e della scuola, chiamate ad un maggiore sforzo per contrastare casi di degrado etico e sociale.

Dunque, sono state poste le basi un monitoraggio della dispersione scolastica sul territorio e per un protocollo d’intesa fra l’Ambito Territoriale dell’Usr ed enti locali analogo a quello realizzato con successo a Vibo.

A margine dell’incontro, Mattia, affiancato dalle componenti del suo ufficio Tiziana Tiziano e Serena Minnella, ha affermato: