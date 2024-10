Reggio, tombolata per aiutare le famiglie bisognose del territorio

I giochi, quando si tratta di beneficenza, devono essere attuati tutto l’anno e non solo nelle festività. Molte famiglie del territorio vivono in un forte disagio economico e fanno i salti mortali per garantire una vita dignitosa ai propri figli, quindi, corre l’obbligo a tutti noi, che facciamo parte della società civile, di rimboccarci le maniche e propagarci ad aiutare il nostro prossimo bisognoso.

Con queste parole, pregne di emozione, il Presidente dell’associazione Fidelitas, l’avvocato Giuseppe Vena, ed i soci iscritti hanno dato via ad una serata di tombolata per beneficenza, avente la finalità di raccolta fondi da essere impiegati per le esigenze di aiuto umanitario verso le famiglie locali bisognose.

Dobbiamo rivolgere lo sguardo – ha proseguito l’avvocato Giuseppe Vena – sul nostro territorio ed individuare i nuclei familiari che sono effettivamente bisognosi perchè versano in uno stato di indigenza e quindi aiutarli concretamente con spese alimentari, medicinali e tutto l’occorrente quotidiano per consentirgli di vivere dignitosamente. Non dobbiamo pensare ai poveri unicamente nel periodo natalizio, Natale è tutto l’anno. Noi della Fidelitas siamo orgogliosi di aiutare, giornalmente, le famiglie bisognose del territorio.

La serata della Fidelitas è stata molto partecipata nel numero della presenze e l’incasso sarà destinato totalmente in opere pie, di beneficenza concreta, alle famiglie bisognose.