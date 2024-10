Reggio, tornano i Mercatini di Natale del Comitato Corso Sud

Anche quest’anno il Natale a Reggio Calabria sarà firmato Comitato Corso Sud. Tornano infatti i mercatini che tanto successo hanno riscontrato nelle edizioni precedenti. Uno sforzo dei commercianti della zona sud del Corso Garibaldi consentirà a reggini e visitatori, anche per le festività natalizie 2018 – 2019, di usufruire di stand e villaggi. “L’iniziativa – sottolinea il direttivo del Comitato – non beneficia di alcun contributo economico pubblico”. Quest’anno saranno quattro le location interessate. Piazza Garibaldi dall’1 al 30 dicembre che ospiterà il Villaggio dei Bambini, Piazza Sant’Agostino con la Fiera di Natale dal giorno 1 dicembre al 6 gennaio, Corso Garibaldi, zona villa comunale, con le casette di Natale dall’1 dicembre al 6 gennaio ed infine altre casette di Natale a Piazza Duomo da giorno 1 dicembre al 29 dicembre. L’area ospiterà poi il 31 dicembre a mezzanotte un evento con auguri in piazza.

“Sforzi notevoli del Comitato per assicurare ai reggini un Natale con mercatini e villaggi degni di tal nome. In un periodo particolare per l’economia cittadina – sottolinea il Direttivo di Corso Sud – abbiamo puntato investendo sul Natale, presentando un progetto all’Amministrazione comunale di Reggio che lo ha ritenuto valido, tra l’altro siamo stati gli unici a rispondere alla manifestazione d’interesse per Natale. Progetto che, ribadiamo nuovamente, non comporta alcun costo per le risorse pubbliche”.

“In questi giorni – concludono gli esponenti del Comitato Corso Sud – stiamo ultimando i lavori nelle varie location e gli attestati di stima che stiamo ricevendo dai cittadini ci gratificano degli sforzi sin qui fatti. Nei prossimi giorni daremo ulteriori dettagli sul programma e le varie iniziative che allieteranno le festi di reggini e visitatori”.