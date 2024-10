Reggio, Tripodo: ‘Bilancio Palazzo Alvaro solido e concreto’

Il Segretario Metropolitano dei Giovani Democratici Katia Tripodo, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Calanna, esprime «soddisfazione per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020».

«Un documento solido e concreto – commenta – nel quale traspare la programmazione di un ente locale vicino alle esigenze della popolazione metropolitana ed attento alle emergenze che a causa del Covid 19 si stanno vivendo su tutti i comuni che compongono l’area Metropolitana di Reggio Calabria».

«L’approvazione degli emendamenti presentati dal Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio Antonino Castorina su impulso del Sindaco Giuseppe Falcomatà mettono le basi per la creazione delle Fondazioni di Comunità e del Teatro Cilea in ragione di una idea di città che va ricostruita partendo dalle difficoltà che vive in tessuto economico cittadino e dalla volontà di puntare sulla cultura come elemento di aggregazione »