Università Mediterranea, insediato il Consiglio degli studenti

Si è insediato il Consiglio degli Studenti della Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Il massimo organismo di rappresentanza studentesca dell’Ateneo reggino ha eletto il nuovo presidente ed i componenti dell’Ufficio di Presidenza. A succedere a Salvatore Arcella è stato eletto all’unanimità come Presidente Francesco Antonio Greco dell’Associazione MUSA e come suo Vice Giuseppe Vacalebre della New Deal.

MEMBRI

A comporre l’ufficio di Presidenza che è l’esecutivo del Cds: Luca Cristarella, Camillo Leone, Alessandro Confido e Giuseppe Forgione.

