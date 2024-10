Reggio, Università Mediterranea: prime sedute di laurea in streaming

A seguito dell’emergenza Covid, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha disposto che le lauree in programma possano avvenire in streaming. Gli studenti discuteranno la tesi di laurea in videoconferenza da casa, seguiti in diretta online da familiari ed amici.

Oggi e domani saranno trasmesse le sedute di laurea del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile (DIIES) in streaming sul Canale YouTube della Mediterranea all’indirizzo: https://tinyurl.com/tvdcd8k o sulla home page del sito web di Ateneo www.unirc.it.

Nei prossimi giorni seguiranno le sedute di laurea degli altri Dipartimenti della Mediterranea.