Reggio, utilizzavano falsi titoli di sosta Atam. Marito e moglie denunciati

I due professionisti sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per truffa e falso

A seguito di mirata attività di indagine scaturita da una segnalazione della società partecipata concessionaria della sosta regolamentata in città, la Polizia Locale di Reggio Calabria, guidata dal Comandante Salvatore Zucco, ha individuato e deferito all’autorità giudiziaria due coniugi che secondo le risultanze investigative utilizzavano o comunque permettevano di utilizzare sui loro veicoli due titoli di sosta in abbonamento contraffàtti rispetto all’originale.

Le attività di riscontro della segnalazione hanno dato infatti esito positivo. Dopo le audizioni di testimoni ed acquisizioni documentali, i due professionisti sono stati denunciati alla.locale Procura della Repubblica per truffa e falso . Il procedimento si trova ancora in fase di indagine preliminare pertanto le responsabilità dovranno essere accettate dal giudice ai sensi di legge. Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni in stretta collaborazione con l’Atam.