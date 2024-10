Reggio, via crucis vivente alla parrocchia di San Domenico

Chiesa di San Polo (Venice) - VIA CRUCIS III - Jesus falls the first time by Giandomenico Tiepolo

La Parrocchia di San Domenico sita in Via Reggio Campi I Tronco organizza l’annuale processione della Via Crucis Vivente in costume.

La manifestazione religiosa, mantiene viva la memoria della Pasqua e della Passione di nostro Signore Gesù Cristo, attraverso la rappresentazione delle XV Stazioni con un consistente numero di figuranti in costume.

QUANDO

L’appuntamento è previsto per venerdì 12 aprile venerdì con inizio alle ore 18.00.

ORDINE DOMENICANO

Seppur l’Ordine Domenicano ha lasciato definitivamente la nostra città e lo stesso convento è ormai chiuso, la Comunità Parrocchiale insieme al nuovo Parroco Don Tonino Sgrò ha inteso lanciare un forte segnale di spiritualità, organizzando e svolgendo la Sacra Celebrazione anche per l’anno in corso, non interrompendo una tradizione che ormai persiste da molto più di un decennio.

La Comunità di San Domenico è viva e presente in tutta una serie di attività parrocchiali che si manifestano nel quotidiano e non soltanto nel periodo pasquale con la Via Crucis Vivente. La chiesa, puntualmente ogni sabato sera e ogni domenica mattina, durante le funzioni è gremita di fedeli, segno eloquente che determinati cambiamenti non gravano sul senso religioso e spirituale delle persone.

QUATTRO MOMENTI

La manifestazione si svilupperà in 4 diversi momenti:

alle ore 18.00 all’interno della Chiesa, verrà rappresentato il Cenacolo preceduto da un momento di preghiera e di preparazione spirituale alla Via Crucis;

successivamente nella sottostante Piazzetta Padre Magro si svolgerà la rappresentazione dell’Orto Degli Ulivi con la Cattura di Gesù;

corteo di fedeli e figuranti procederà in processione alla volta di Chiesa Pepe sita in prossimità di via Trabocchetto III.

ITINERARIO DELLE STAZIONI

A fianco nel vicino Convento/Istituto delle Verginelle, si metterà in atto la prima stazione: Gesù è condannato a morte dal Governatore Romano Ponzio Pilato. Di seguito, seguendo un preciso itinerario che si snoderà lungo Via Trabocchetto I e Via Reggio Campi I Tronco, verranno effettuate altre 8 Stazioni.

La manifestazione religiosa avrà termine nel cortile interno della parrocchia di San Domenico, in uno scenario veramente denso di commozione che vedrà la crocifissione, morte e resurrezione del Salvatore.