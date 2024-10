Reggio – Vigili urbani stagionali, Falcomatà: ‘Presenza che consegna decoro e disciplina’

A margine della cerimonia di intitolazione di una via a suor Teresilla, il sindaco Giuseppe Falcomatà si è soffermato con alcuni vigili urbani stagionali ringraziandoli per “il prezioso contributo che stanno offrendo nell’infondere e trasmettere ordine e sicurezza in città”.

“Rappresentate il volto di Palazzo san Giorgio tra le strade ed in mezzo alla gente”, ha detto Falcomatà aggiungendo: “L’impegno che state mettendo in campo, risulta prezioso soprattutto per i cittadini che hanno la possibilità di riconoscere in voi un autentico punto di riferimento prossimo ed immediato. Pure in questi ultimi giorni – ha spiegato – la vostra presenza, anche nelle zone più remote del territorio, sta consegnando decoro e disciplina riscontrando apprezzamento e sostegno in quei reggini, la stragrande maggioranza, che interpretano alla perfezione i valori dell’educazione e del senso civico”.