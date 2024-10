Reggio Village, Fabio Crupi per la “Scuola Portieri” dall’11 giugno

L’estate sta per arrivare, le attività volgono al termine. Non al Reggio Village dove, invece, a conclusione dell’intenso percorso sportivo con l’attività di scuola calcio, si sta per programmare la stagione estiva.

Tra le iniziative che prenderanno il via l’11 di giugno, elaborate per soddisfare le esigenze di ogni fascia di età, il via al “Corso di Scuola Portieri” tenuto dall’esperto Fabio Crupi già presente all’interno dell’organigramma tecnico della società Asd Valanidi Calcio Giovanile. Doppie sedute a settimana con il percorso che prevede l’approfondimento della tecnica individuale appunto per i portieri. L’orario è pomeridiano e la conclusione è fissata per il 20 luglio, le fasce di età comprendono tutte le categorie, dagli Allievi fino ai Piccoli Amici ed è aperto a tutti.

Per le adesioni ci si può rivolgere presso la segreteria del centro sportivo tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle 14,30 alle 19,00, oppure telefonando al numero 371. 3805940