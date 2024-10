Reggio,riprende il laboratorio di lettura innovativa dell’IC Falcomatà Archi

E’ stato l’avvincente incontro degli allievi delle classi terza A, B, C e D di Santa Caterina con Davide Fischanger, l’attività di avvio quest’anno, nell’ic Falcomatà Archi, del Laboratorio di Lettura innovativo che mira ad un efficace recupero dell’importanza della lettura e del confronto tra il bambino e il libro.

Davide Fischanger forma assieme con Cataldo Nalli il duo “I Gatti Ostinati” e da tempo sono impegnati nell’ambito dei progetti di promozione della lettura per bambini e ragazzi, nei giorni scorsi ospiti del Festival Mediterraneo dei Ragazzi di Reggio Calabria. L’incontro è rientrato pienamente nel Progetto di lettura e ascolto promosso dalle docenti Lorella Emo, Rosy Albano, Marilena Tortorella, e Alessandra Saraceno, di dedicare almeno due ore a settimana di laboratorio di lettura animata con i bambini delle terze classi. Davide Fischanger ha letto e animato vari racconti e filastrocche, ma anche brani tratti dal libro di Gianni Rodari “Viaggio in Italia”. Con la sua chitarra e niente altro ha saputo coinvolgere i bambini che dopo un`ora non davano segni di stanchezza tanto erano interessati, incuriositi e divertiti. Gli alunni sono stati coinvolti e invitati a partecipare in maniera del tutto attiva e personale, tutto allo scopo di parlare ai bambini di come ci si avvicina a un libro per sentirlo, farlo parlare, capirlo.

Il Laboratorio di lettura realizzato nel plesso della scuola Santa Caterina dell’ic Falcomatà Archi diretto dalla dottoressa Serafina Corrado, è un ambiente attrezzato “per dare corpo alla magia di un autentico amore verso la lettura che si trasforma in un gioco creativo e coinvolgente, momento piacevole e atteso” dai piccoli allievi. “Avvicinarsi al loro mondo per noi adulti – osservano le docenti Lorella Emo, Rosy Albano, Marilena Tortorella, e Alessandra Saraceno – significa anche scoprire il loro stupore, la loro enfatizzata meraviglia, indossare i panni dei personaggi e ripercorrere storie in bilico tra il reale e l’irreale, in un gioco magico che dura dalla notte dei tempi”. E proporre inoltre, attività di lettura e consumo di libri, ancora rigorosamente di carta, è la risposta più adeguata perché “chi legge vola, viaggia, sogna…”.