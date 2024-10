Reggina, Cevoli ha scelto. Novità in difesa, ma la sorpresa è fra i pali. Viola ancora fuori

Cevoli ha scelto l’undici da opporre al Rende. Un pò a sorpresa viene messo a riposo il giovane Mastrippolito per far posto a Zivkov, ma il vero colpo di scena è rappresentato dalla titolarità di Licastro. Mentre in attacco ancora fiducia ad Ungaro nel ruolo di falso nove, al suo fianco Tulissi e Sandomenico, questa la formazione ufficiale:

REGGINA: Licastro; Kirwan, Conson, Solini, Zivkov, Salandria, Zibert, Marino; Tulissi, Ungaro, Sandomenico. ALLENATORE: Cevoli