Regionali, la Lega punta su Reggio: Salvini, Vannacci e Durigon per la chiusura della campagna elettorale

A poco più di una settimana dal voto, la Lega sceglie Reggio Calabria come palcoscenico finale della sua campagna elettorale. Non una tappa qualsiasi, ma un segnale politico preciso: il Carroccio intende rilanciare la propria sfida in Calabria partendo dalla città dello Stretto, cuore strategico della competizione regionale.

L’appuntamento, che vedrà la presenza del segretario nazionale Matteo Salvini e dell’eurodeputato Roberto Vannacci è fissato per il prossimo 3 ottobre, alla vigilia del silenzio elettorale che precederà la chiamata alle urne per i calabresi, che dovranno eleggere il loro nuovo Governatore, scegliendo tra l’uscente Occhiuto, il rappresentante del campo largo Tridico ed il civico Toscano.

L’annuncio dell’importante decisione da parte del Ministro dei trasporti è arrivato questo pomeriggio direttamente dal sottosegretario Claudio Durigon, a margine di un incontro con i giovani, organizzato in città, a sostegno del candidato consigliere Armando Neri.

“Credo che in questo momento la Lega sia molto forte – ha dichiarato Durigon alla stampa locale –. E approfitto di questo momento per dirvi che il 3 ottobre saremo qui a Reggio Calabria per la chiusura della campagna insieme a Matteo Salvini e al senatore Vannacci”.

E sull’epilogo di queste elezioni, ha aggiunto:

“Io sono scaramantico e aspetto il risultato, ma sono fiducioso”.

La scelta di tenere a Reggio l’evento conclusivo in vista delle elezioni regionali in Calabria, rappresenta un passaggio cruciale per il Carroccio che, a quanto pare, punta a compattare la base, mobilitare i simpatizzanti e dare una spinta decisiva ai propri candidati in vista del voto del 5 e 6 ottobre.